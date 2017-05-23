أمن الخليج يعني أمن أميركا وميليشيات إيران لن تسلم

محمود خليل (دبي)

كشف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ناثانيل تك أن بلاده تعتزم تطبيق عقوبات مشددة بحق الميليشيات التابعة لإيران. وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» إن بلاده ناقشت خلال القمتين الخليجية الأميركية والعربية الإسلامية الأميركية في الرياض الأنشطة المريبة لإيران في المنطقة، لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد «حزب الله» أو يحدد أسماء المليشيات التابعة لإيران التي سيتم تطبيق عقوبات أميركية مشددة بحقها، مكتفياً بالقول، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول الخليج لردع إيران عن طريق تطبيق عقوبات مشددة بحق ميليشياتها في المنطقة.

وأضاف: «إن الولايات المتحدة لن تترد في التعامل بحزم تجاه أي تنظيمات متطرفة محسوبة على إيران، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات الحازمة ضد أي جماعة لها ارتباط بإيران من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا في كلمة ألقاها أمام قادة وممثلين عن 55 دولة في القمة العربية الإسلامية الأميركية، إلى العمل بشكل مشترك على عزل إيران، ووضع «حزب الله» في قائمة الإرهاب.

وحمل طهران المسؤولية عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، معتبراً أن النظام الإيراني هو الممول الأساسي للإرهاب الدولي، مشيراً إلى أنه يغذي الكراهية في منطقة الشرق الأوسط كلها.