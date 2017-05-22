«الجامعة» تتوقع تطور العلاقات العربية الأميركية

القاهرة (وكالات)

أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي الأهمية البالغة للقمة العربية الإسلامية الأميركية التي انعقدت في الرياض، بوصفها أول لقاء جماعي يجمع قادة الدول العربية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بدء توليه مهام منصبه، متوقعاً أن تسفر نتائج القمة عن زخم يؤدي إلى تطور العلاقات العربية الأميركية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن القمة مثلت فرصة لكل طرف للاستماع إلى رؤية الطرف الآخر فيما يتعلق بقضايا المنطقة والأولويات المشتركة. وأشار إلى أن المنطقة العربية تمر بالعديد من الأزمات التي تحتاج إلى التواصل العربي الأميركي بشأنها، للنظر في كيفية التعاطي معها خلال المرحلة المقبلة، وقد كانت قمة الرياض فرصة جيدة للتداول وتبادل الرؤى في هذا الإطار. وقال بشأن كيفية استثمار نتائج القمة بما يخدم المنطقة العربية ودولها، إن الجانب العربي طرح على الجانب الأميركي رؤاه فيما يتعلق بأولويات المنطقة العربية في مختلف المجالات، وفي ظل هذه الأجواء الطيبة التي شهدتها القمة نتصور أن يكون هناك نوع من أنواع الزخم يسهم في تطوير العلاقات العربية الأميركية بشكل عام.