تحطم مروحية عسكرية جزائرية ومقتل طاقمها

الجزائر (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن ثلاثة ضباط من البحرية الجزائرية لقوا مصرعهم في تحطم مروحيتهم الليلة قبل الماضية بعد ملامسة أسلاك كهربائية أثناء دورية ليلية بولاية تيبازة على بعد 70 كلم غرب الجزائر. وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني «أثناء دورية ليلية على محور البليدة - تيبازة، سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عال بضواحي بلدية حمر العين ولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط».

وفي فبراير 2014، قضى 77 عسكريا وعائلاتهم في سقوط طائرة عسكرية في بين تمنراست على بعد ألفي كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة (450 كلم شرق العاصمة).