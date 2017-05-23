القوات العراقية تتأهب لتحرير غرب الموصل عن آخره

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

وضعت قيادات عسكرية وأمنية عراقية اللمسات النهائية لتحرير آخر أحياء الساحل الأيمن من مدينة الموصل، في حين شنت القوات العراقية عملية استباقية ضد مواقع «داعش»، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي في مناطق غرب الأنبار، فيما أعلنت قيادة عمليات دجلة إحباط هجمات انتحارية كانت تستهدف قاعدة عسكرية في محافظة ديالى، وأعدم التنظيم الإرهابي 9 شبان من أهالي قضاء الحويجة ونواحيها بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية العراقية.

وذكرت المصادر أن المواجهات تدور بين القوات العراقية و«داعش» فيما تبقى من حيي «النجار وحاوي الكنيسة» في الجهة الشمالية من غرب مدينة الموصل، وأنها تواصل معالجة «الجيوب المتبقية من مسلحي التنظيم» الذين يتنقلون بين المساكن عبر فتحات في جدران المباني. وأضافت المصادر أن القوات الأمنية استعادت بدعم من طائرات التحالف الدولي، معظم الحيين خلال اليومين الماضيين. كما

شرعت القوات العراقية بقصف أهداف تابعة لـ «داعش» في الأحياء القديمة غرب الموصل، تمهيداً لاقتحامها واستعادتها من التنظيم، وأظهرت صور وزعتها الشرطة الاتحادية، إشراف قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت على إطلاق تلك القذائف والصواريخ، كما أظهرت صور جوية سقوط تلك المقذوفات على مواقع «الدواعش» وسط الأحياء السكنية في الموصل.

وفي سياق متصل، فككت الكتيبة الهندسية للقوات العراقية 7 سيارات مدرعة مفخخة ضبطتها القوات العراقية في حي 17 تموز المحرر.