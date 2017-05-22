رئيس جنوب السودان يعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد

جوبا (رويترز)

أعلن سيلفا كير رئيس جنوب السودان، أمس، وقف إطلاق نار من جانب واحد، وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الرغم من الشكوك حيال صمود هذه الهدنة في غياب أي مؤشر على إبرام اتفاق سياسي مع المتمردين. وقال كير في خطاب في العاصمة جوبا: «وجهت تعليماتي للمدعي العام للمراجعة الفورية لقضايا من ارتكبوا جريمة ضد الدولة، الذين يعرفون بالمعتقلين السياسيين، وضمان اتخاذ خطوات تقود للإفراج عنهم». وأضاف: «أنا أعلن أيضاً وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري مفعوله بدءا من اليوم».

وعبر المحللون في جنوب السودان عن شكوكهم حيال إمكانية أن يؤدي إعلان كير إلى سلام طويل الأمد. وقال ألان بوزيل، وهو خبير في شؤون جنوب السودان: «إن كير سبق أن أعلن في مرات عدة وقفاً لإطلاق النار، ولم يفرج حتى الآن عن أي معتقل سياسي». وأضاف «كير لم يقدم في خطابه أي مؤشر على نيته التفاوض مع الجماعات المتمردة المتباينة، والتي يقود مشار الحركة الأكبر بينها».

وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية عام 2013 بعد أن فصل كير نائبه ريك مشار من منصبه. وتسبب الصراع، في أسوأ أزمة مهاجرين في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وأسفر عن انتشار المجاعة في جزء من البلاد.