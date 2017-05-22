رئيس الوزراء السوداني يستعرض أولويات الحكومة الجديدة

الخرطوم (وكالات)
أكد النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن أولويات حكومة الوفاق الوطني ستركز على الملفات الاقتصادية، باعتبارها أولوية قصوى تستجيب للحالات الملحة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية وترقية الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح صالح، خلال مخاطبته أمس الهيئة التشريعية القومية «البرلمان»، حيث استعرض سياسات الدولة وخططها للمرحلة المقبلة، أن برنامج حكومته يعتمد على إشاعة روح الجماعة، والبعد عن التعصب وإعلاء قيم الانتماء للوطن والأمن والوحدة والسلام وصيانة الحقوق والحريات دون تهاون، والعمل بجدية وصدقية عالية لتنفيذ البرنامج الموحد، مؤكداً على العهد الجديد للتداول السلمي وبسط الحريات وتوسيع المشاركة السياسية في وطن يسع الجميع التزاماً بالأمانة واحتراماً لتطلعات الشعب.
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