رئيس الوزراء السوداني يستعرض أولويات الحكومة الجديدة

الخرطوم (وكالات)

أكد النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن أولويات حكومة الوفاق الوطني ستركز على الملفات الاقتصادية، باعتبارها أولوية قصوى تستجيب للحالات الملحة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية وترقية الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح صالح، خلال مخاطبته أمس الهيئة التشريعية القومية «البرلمان»، حيث استعرض سياسات الدولة وخططها للمرحلة المقبلة، أن برنامج حكومته يعتمد على إشاعة روح الجماعة، والبعد عن التعصب وإعلاء قيم الانتماء للوطن والأمن والوحدة والسلام وصيانة الحقوق والحريات دون تهاون، والعمل بجدية وصدقية عالية لتنفيذ البرنامج الموحد، مؤكداً على العهد الجديد للتداول السلمي وبسط الحريات وتوسيع المشاركة السياسية في وطن يسع الجميع التزاماً بالأمانة واحتراماً لتطلعات الشعب.

وأضاف أن عمليات التنفيذ ستعطي الأولوية لملفات إيقاف الحرب ونزع السلاح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتأكيد الالتزام بالشراكة الدولية لمحاربة الإرهاب والمتاجرة بالبشر والتهريب، وإنفاذ مشروع السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي ومواصلة الانفتاح على العالم والاستفادة من ذلك، لتحقيق النهضة التنموية من خلال مواصلة برامج الإصلاح والتغيير وصياغة الدستور الدائم للبلاد، مجدداً الدعوة للممانعين والمعارضين والحركات المسلحة بأن باب الانضمام لمسيرة السلام والحوار والمساهمة في البناء والإعمار.