الكويت تدعو لتكثيف جهود مجابهة الجرائم العابرة للحدود

فيينا (وام)

حثت دولة الكويت المجتمع الدولي، أمس، على تكثيف جهوده وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمهددة لأمن الدول كافة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي ــ في كلمة أمام الدورة الــ26 للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي بدأت أعمالها في فيينا ــ أن التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وصلتها المتنامية مع الإرهاب يستوجب تكثيف جهود التعاون الدولي للتصدي لهذه الجرائم. وأضاف أن بلاده تقدمت بطلب الترشح لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة « 2019-2021 « رغبة منها في تعزيز أطر التعاون الدولي، مؤكداً أهمية تهيئة المناخ السليم كي تتفرغ الدول لـ «خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ».

وقال الوزير العزب: «إن الكويت انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية وسنت تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق، مشيراً إلى إصدارها قانوناً بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إضافة إلى مساعيها نحو الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الإلكترونية «بودابست 2001»». ودعا إلى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة كافة وصياغة اتفاقية دولية شاملة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. وأكد في ختام كلمته دعم الكويت الأعمال التحضيرية لاستضافة اليابان مؤتمر الأمم المتحدة الــ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2020.