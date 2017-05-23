الاحتلال يقتل فتى فلسطينياً في «حرب السكاكين»

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، القدس المحتلة)

استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز إسرائيلي شمال بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، في حين عمّ الإضراب الشامل الضفة الغربية تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات منذ 36 يوماً، وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال اشتباكات وقعت خلال مسيرات وتجمعات بالقرب من نقاط التفتيش الإسرائيلية.

واستشهد فتى فلسطيني يبلغ 16 عاماً برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» شمال بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأفاد شهود عيان أن الشاب ما زال ملقياً على الأرض وقام الجنود بتغطيته رافضين وصول طواقم الهلال الأحمر إليه. وقامت قوات الاحتلال بإغلاق الحاجز في كلا الاتجاهين ومنعت مرور المركبات في حين عزّزت من تواجد عناصرها في المكان.

إلى ذلك، شل الإضراب كل مدن الضفة الغربية وضواحيها حيث أُغلقت المحال التجارية أبوابها وامتنع الموظفون في القطاع العام والخاص عن التوجه إلى أعمالهم، كما بدت القدس الشرقية مشلولة وخالية من المارة.

وعمل شبان منذ ساعات صباح أمس على إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مدينة رام الله.