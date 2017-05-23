سلمان وترامب يتفقان على احتواء تدخلات إيران الشريرة

الرياض (وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين التي نمت وتعمقت خلال العقود الثمانية الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، ومجالات الطاقة وغيرها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان مشترك بثته «وكالة الأنباء السعودية»، في ختام زيارة ترامب إلى الرياض التي استمرت 3 أيام، بأن البلدين طورا شراكة مثمرة مبنية على الثقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأشاد الجانبان، بما أسهمت به زيارة ترامب من تعزيز العلاقات بين البلدين، لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار، وأعلنا أنهما يقفان معاً لمواجهة الأعداء المشتركين، وتعميق الروابط القائمة بينهما، ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع.

كما اتفق الجانبان على شراكة استراتيجية جديدة للقرن الـ 21 بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال الإعلان الرسمي عن الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي ترسم مساراً مجدداً نحو شرق أوسط ينعم بالسلام، حيث التنمية الاقتصادية والتجارة والدبلوماسية سمات العمل الإقليمي والدولي.