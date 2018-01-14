«دبي للاستثمار» تدعم 49 مبادرة

دبي(وام)

قدمت «شركة دبي للاستثمار» الدعم ل 49 مبادرة خلال عام 2017 تماشيا مع قيم ومحاور «عام الخير» في الدولة، حيث تمكنت من الوصول إلى العديد من الفئات بما يعود بالخير على المجتمع، وقدمت الشركة الدعم للمؤسسات الاجتماعية والبرامج المجتمعية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والرياضة والاستدامة وغيرها الكثير، إضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم والأطفال المحتاجين بجانب دعم والمشاركة في عدد من البرامج البيئية.

وقال عبد العزيز بن يعقوب السركال مدير عام الشركة إنه تناغما مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والتزام الشركة تجاه المجتمع تم التركيز خلال «عام الخير» على مبادرات رئيسية تتضمن الإدماج الاجتماعي والتمكين والاستدامة البيئية.. لافتا إلى أن الشركة تتطلع لمواصلة جهودها خلال العام الجاري من خلال مبادرة «عام زايد» لتقديم المزيد من الدعم للبرامج الاجتماعية والمجتمعية.