صدى إعلامي عالمي واسع لـ «قمم الرياض»

دينا مصطفى (أبوظبي)
سلط الإعلام العالمي الضوء على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، حيث أكدت الصحف أهمية الزيارة، والرسالة القوية التي أرسلها ترامب بتوجهه إلى المنطقة، وإجراء مباحثات مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحطة الأولى من جولته هناك.
وامتلأت الصحف الأميركية والأوروبية بالمقالات والتحليلات عن «قمم الرياض» على مدى اليومين الماضيين، ووصفتها بعض الصحف بأنها نقطة تحول مهمة في علاقة العالم العربي مع الولايات المتحدة، وأنها ستفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر في ملفات عديدة، على رأسها، مكافحة الإرهاب.
|
وذكرت أن العديد من الخبراء والمختصين في مكافحة التطرف يرصدون اللغات واللهجات الأكثر شيوعاً لدى المتطرفين. ورأت أن الرئيس الأميركي شرع في خطاب جديد إلى الشرق الأوسط، وأكد أن الزيارة هي بداية عهد جديد من الشراكة تقوم على المصالح والقيم المشتركة، سعياً لمستقبل أفضل للجميع. ونقلت كلمته التي وصف فيها الحرب على الإرهاب، بأنها «معركة بين الخير والشر»، وليست اشتباكاً بين الغرب والإسلام.
|