واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن أمن «التعاون» ضد أي تهديد

الرياض (وام ووكالات)

أعرب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، التزامهم بمعالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط، وأكدوا في البيان الصادر عن الاجتماع الذي ضم الجانبين أمس الأول في الرياض بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوافق الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.

واستعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الثانية في 21 أبريل 2016 في الرياض، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين الجانبين وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما. وعبروا عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيم «داعش» وتنظيم القاعدة الإرهابيين ومعارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها.

وأكد القادة، تعزيز قدرة دول مجلس التعاون في التصدي للتهديدات أياً كان مصدرها ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن والعمل معا للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار. وثمنوا ما تم التوصل إليه من اتفاق لتأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض والذي سيتم فتح الباب لدول أخرى للانضمام إليه مستقبلاً. واستعرضوا ما أنجزته مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها، تنفيذاً لنتائج القمة الأولى في مجالات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتسلح والتدريب ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنى التحتية، وكذلك مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وشدد القادة على التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين. ووجهوا الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والتصدي للصواريخ الباليستية ورفع الجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني «السيبراني» لضمان استمرارية تلك الأنشطة وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأميركية الثانية في 21 أبريل 2016. كما وجهوا الأجهزة المعنية في الجانبين بتعزيز أطر الشراكة بينهما بما في ذلك «منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي - الأميركي.