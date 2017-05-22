الحوثيون يهددون المخلوع بالتصفية

صنعاء، الرياض (وكالات)

أكدت مصادر موثوقة في صنعاء، تصاعد الخلافات بين الانقلابيين في اليمن، وذكرت المصادر أن المخلوع صالح طلب من قيادات حزبه «المؤتمر الشعبي العام»، التوقف عن مهاجمة الحوثيين على خلفية تلقيه تهديدات بتصفيته. وذكرت المصادر، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، أن اجتماعاً ضم قيادات حوثية كبيرة وقيادات من حزب المؤتمر الأسبوع الماضي أطلق خلالها الحوثيون تهديدات مباشرة بتصفية كل من يقف أمام مشروعهم من أتباع صالح، مؤكدة أن المخلوع رضخ لهم ووافق على هدنة إعلامية.

وأشارت المصادر، إلى أن المخلوع اجتمع مع قيادات حزبية نهاية الأسبوع الماضي لإبلاغهم بخطورة التهديدات الحوثية على حياته وأفراد عائلته في صنعاء، مطالباً إياهم بالتوقف عن مهاجمة الحوثيين والالتزام باتفاق التهدئة. وتحدثت المصادر، عن أن المخلوع أبلغ قيادات حزبية وقبلية أن المتهورين ممن يبحثون عن المنافع والنهب ويحلمون بالسلطة لن يكون لهم مكان وسيعودون إلى حيث كانوا في الكهوف، في إشارة إلى الحوثيين. واستنكر موالون للمخلوع موقف صالح، واصفين إياه بـ«المخزي»، والذي جلب لهم العار.

.. ويبتزون التجار والسكان في المحويت

عدن (الاتحاد)

تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ممارسة سياسة النهب والابتزاز على التجار المحليين والمواطنين في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء. ودشنت الميليشيات حملة لجباية الأموال تحت مسمى دعم المجهود الحرب والجهاد ضد العدوان، وأنها خصصت مبالغ مالية ورسوم محدد على التجار والمواطنين وأجبرت على دفعها تحت تهديد السلاح. وأفادت مصادر محلية في مديرية بني سعد، أن الميليشيات بدأت بفرض أتاوات وجباية أموال غير مشروعة من ملاك المحال التجارية والمواطنين تحت مسميات مختلفة، وأن تلك العناصر تجبر المواطنين على دفع المبالغ بصورة غير مشروعة وغير قانونية.