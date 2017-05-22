17 حالة وفاة و3000 إصابة بالكوليرا خلال 24 ساعة

صنعاء (الاتحاد، وام)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ونحو ثلاثة آلاف إصابة بالكوليرا في اليمن خلال أربع وعشرين ساعة. وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن في بيان على «تويتر» أنه تم تسجيل نحو 3000 حالة اشتباه بالكوليرا‬ في اليمن يوم الأحد ليرتفع إلى أكثر من 32000 حالة اشتباه بالمرض منذ 27 أبريل الماضي، مشيراً إلى أن حالات الوفاة بالكوليرا ارتفعت إلى 332 حالة بعد أن كانت 315 حالة مساء أمس الأول. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن مدينة ‫صنعاء‬ الأكثر تأثراً بوباء ‫الكوليرا المتفشي في 19 محافظة يمنية، مؤكدة تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة بالكوليرا في مدينة صنعاء «أي قرابة ثلث حالات الإصابة المسجلة في كل ‫اليمن‬».

ومنذ أواخر سبتمبر 2014، يسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم على مدينة صنعاء التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين شخص. وقالت منظمة الصحة العالمية، «أكثر من 22 طناً من المستلزمات الطبية، بما فيها الأنسولين وأدوية السل ومجموعات التشخيص السريع للكوليرا في طريقها إلى عدن» العاصمة المؤقتة في جنوب البلاد.

وتقدر منظمة الصحة أن نحو 7.6 مليون يمني يعيشون في مناطق يزداد فيها خطر انتقال العدوى بالكوليرا الذي ينجم عادة عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة. ويزداد القلق في اليمن إزاء احتمال زيادة انتشار المرض لتزامنه مع موسم الأمطار في البلاد، حيث النظام الصحي شبه منهار مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين منذ أكثر من عامين.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها لدعم اليمن بغية محاصرة وباء الكوليرا والحد من انتشاره وتدارك الوضع الإنساني والصحي.

وأشارت الأمانة العامة للمنظمة في بيان إلى أن اليمن يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالكوليرا بعدما فاق عدد الحالات المصابة 23 ألف حالة فيما بلغ عدد الوفيات 242 حالة في 18 محافظة خلال الأسابيع القليلة الماضية.. ومن المتوقع ازدياد الإصابات بالكوليرا إلى 200 ألف حالة خلال الأشهر الستة المقبلة ما ينذر بتفشي سريع لهذا الوباء. وأشادت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة باتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة مرض الكوليرا واحتوائه في اليمن.