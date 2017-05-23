«الشرعية» تحرر 4 جبال في نهم وتتوغل شرق تعز

عقيل الحلالي (صنعاء)

حققت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي أمس الاثنين، تقدماً في المعارك ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من صنعاء وفي تعز ثالث مدن البلاد.

وأعلنت القوات الحكومية تحرير أربعة جبال في بلدة نهم، التي تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق صنعاء، بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبدالله الشندقي، في بيان أرسل لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلي المقاومة وطيران التحالف العربي حررت جبال المغابر والغضاريف والمعين والصافح غرب منطقة بني بارق جنوب غرب نهم المدخل الشمالي الشرقي لعاصمة البلاد التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المرتبطون بإيران منذ أواخر سبتمبر 2014.

وأكد مصرع 23 من عناصر الميليشيات، وإصابة عشرات آخرين خلال المعارك والغارات الجوية للتحالف التي أسفرت أيضاً عن تدمير مدرعتين وثلاث مركبات عسكرية تابعة للمتمردين. وأضاف «لا تزال المعركة مستمرة وسط تقدم كبير لقوات الشرعية وفرار لمليشيات الحوثي باتجاه صنعاء».