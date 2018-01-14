«مدن» تستطلع آراء المواطنين في التصميم المثالي لمنازلهم

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نتائج استبيان «نبني لإسعادك»، الذي أجرته شركة «مدن العقارية» في ديسمبر الماضي لاستطلاع آراء المواطنين الإماراتيين في التصميم المثالي لمنازلهم، أن المواطنين يبدون اهتماما كبيرا بالسكن في مدينة الرياض السكنية بالشامخة في أبوظبي، وأن 76.5% منهم يفضلون التصاميم العصرية، فيما يفضل 23.5% التصاميم التقليدية المستوحاة من التراث الإماراتي.

وشارك في الاستبيان عدد من المواطنين من مختلف أنحاء الدولة، وجاءت الغالبية العظمى من المشاركين من الفئة العمرية ما بين 25 إلى 35 عاماً بنسبة 51.6%، تليها الفئة العمرية ما بين 36 إلى 45 عاماً بنسبة 44.8%، في إشارة واضحة لاهتمام شريحة الشباب بإيجاد الحلول السكنية التي تناسب إمكاناتها وتطلعاتها. وكشف الاستبيان أن الحافز الرئيس الذي يدفع المواطنين للانتقال إلى مدينة الرياض السكنية، هو توفر المرافق الخدمية في المدينة، يليه توفر قطعة الأرض والقرض الإسكاني بالنسبة للفئة العمرية 25 إلى 35 عاماً، وقرب المدينة من مواقع العمل والمؤسسات الحكومية بالنسبة للفئة العمرية 36 إلى 45 عاما.

واتفق أغلب المشاركين في الاستبيان على أن توافر المراكز الصحية ضمن المجتمعات السكنية يشكل العامل الأكثر أهمية لهم عند اختيار موقع منزلهم، فيما جاءت المدارس تليها مراكز التسوق في المركزين الثاني والثالث، بينما اختلفت الأولويات لدى المشاركات في الاستبيان من المواطنات، إذ احتلت المدارس الأولوية الأهم لناحية المرافق الخدمية المفضلة، يليها في المركز الثاني مراكز التسوق.وأظهرت نتائج الاستبيان أن 94.5% من المشاركين يرغبون بأن يضم منزلهم المثالي 5 غرف نوم فما فوق، كما اتفقت الغالبية العظمى من المشاركين على رغبتهم في أن يتضمن منزلهم المثالي فناءا داخليا، ومساحة مخصصة لبناء خيمة داخل حرم منزلهم بنسبة 91.5% و88% على التوالي. قال عبدالله الساهي، مدير عام شركة مدن العقارية أن الاستبيان أسهم في إعطاء فريق العمل في شركة مدن العقارية فكرة واضحة عن رؤية المواطنين وتطلعاتهم الإسكانية.