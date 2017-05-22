خمسة إصدارات جديدة عن «ثقافية الشارقة»



تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 الشارقة (الاتحاد) أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة خمسة إصدارات جديدة حائزة على جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول الدورة (20)، اثنان منها في المسرح وهما: الكتاب الأول بعنوان «حمالة أوجه» للكاتب محسن الوكيلي، والثاني «صديقة النافذة» لـ مصطفى تاج الدين الموسى. أما الكتاب الثالث «رهين الصبوتين» فهو رواية للكاتب عبدالكريم إبراهمي، والكتاب الرابع قصص لـ محسن أخريف بعنوان «حلم غفوة». فيما يأتي الكتاب الخامس ضمن سلسلة دراسات نقدية بعنوان «جداول الكتابة وأوفاقها الثقافية في القصة القصيرة العربية المعاصرة» للكاتب عبدالرزاق هيضراني.