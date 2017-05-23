أكاديمية الشعر تصدر ديوان «شاعر المليون» الموسم السابع

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ديوان «شاعر المليون»، للموسم السابع 2015 - 2016، والذي يوثق لمشاركات 48 شاعراً من منطقة الخليج العربي ودول عربية أخرى من خلال 138 قصيدة مُبدعة، تألقوا في مسابقة شاعر المليون في دورتها الماضية على مدى 15 أسبوعاً. وتصدر أكاديمية الشعر ديوان شاعر المليون عقب كل موسم رغبة منها في توثيق وحفظ ما تمّ نظمه وسرده من الشعر النبطي الذي أثبت حضوره الفاعل والقوي في الساحة الثقافية الخليجية والعربية.

ويحوي الإصدار الجديد في مُقدّمته صوراً للشعراء الفائزين بالمراكز الستة الأولى في الموسم السابع، وجدول لحلقات البرنامج وفقاً لما جرت، ومن ثم نجد القصائد التي ألقاها الشعراء في الموسم السابع مدونة حسب ترتيب المراحل التي مرّت بها المسابقة.

وقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء رئيسة توضح المراحل الخمس التي عرضت في البرنامج، وتمّ تقسيم كل جزء إلى عدد من الأجزاء الفرعية بحسب عدد الحلقات التي بثت في كل مرحلة من المراحل الخمسة، حيث إجمالي عدد الحلقات هو خمس عشرة حلقة.