«كُتّاب المغرب» يحتفي بـ «محمد سبيلا»

محمد نجيم (الرباط)

نظم فرع اتحاد كتاب المغرب بمدينة تمارة، مؤخراً، ندوة تحت عنوان «الحداثة أفق متجدد» تكريماً للفيلسوف والمفكر المغربي محمد سبيلا، وشارك فيها مجموعة من الكّتاب والمفكرين منهم: محمد الداهي، عبد السلام بنعبد العالي، سعيد بنكراد، عبد الفتاح الزين، إدريس كثير، محمد الشيكر، محمد الشيخ، عبد الرحيم العطري، أنور المرتجي، وبحضور المحتفى به الدكتور محمد سبيلا.

وقد تناولت جل المداخلات أفق وقضية الحداثة عند الدكتور محمد سبيلا، على اعتبار أن اشتغاله على مسألة الحداثة وبالدرس الفلسفي في المغرب، وكان له دور المؤسس في الثقافة المغربية نظراً لوفرة المؤلفات، التي كتبها الدكتور محمد سبيلا والتي أثرى بها المشهد الفكري المغربي والعربي. وانطلقت أشغال الندوة بكلمة جمعية مدرسي الفلسفة في المغرب، ثم كلمة اتحاد كتاب المغرب، فرع تمارة، وبعدها أشار المفكر والمترجم المغربي الدكتور عبد السلام بنعبد العالي، إلى أن الدكتور سبيلا طرح قضية الحداثة طرحاً سوسيوجياً، وتعقب كل معاني الحداثة في المجتمع المغربي، راصداً تحولاته.