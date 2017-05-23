«مركز جمعة الماجد» يفتتح مختبراً للحفظ والترميم في داغستان

دبي (الاتحاد)
افتتح مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في عاصمة داغستان (محج قلعة) يوم الأربعاء الماضي، معمل الحفظ والمعالجة والترميم للمخطوطات والوثائق التاريخية، وذلك في معهد التاريخ والآثار والأجناس البشرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
يهدف المشروع إلى حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق التاريخية المحفوظة في معهد التاريخ والآثار، والتي يبلغ عددها 3 آلاف مخطوطة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المخطوطات المنتشرة في بعض المؤسسات الرسمية الأخرى، ومكتبات المساجد، والمجموعات الخاصة التي تقتنيها بعض العائلات والأفراد، والتي يقدر عددها بما يزيد على 25 ألف مخطوط.
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حضر الافتتاح كل من مُسْلِم تلياكافوف نائب وزير الثقافة، وماخاتش موساييف مدير معهد التاريخ والآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وأولغا باكاييفا مديرة الأرشيف الوطني، وبحر الدين محمدوف مدير المتحف الوطني في الجمهورية، وسفيتلانا نيكيفاروفا رئيسة مشروعات مؤسسة بيري، والدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد.