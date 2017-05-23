«مركز جمعة الماجد» يفتتح مختبراً للحفظ والترميم في داغستان

دبي (الاتحاد)

افتتح مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في عاصمة داغستان (محج قلعة) يوم الأربعاء الماضي، معمل الحفظ والمعالجة والترميم للمخطوطات والوثائق التاريخية، وذلك في معهد التاريخ والآثار والأجناس البشرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

يهدف المشروع إلى حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق التاريخية المحفوظة في معهد التاريخ والآثار، والتي يبلغ عددها 3 آلاف مخطوطة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المخطوطات المنتشرة في بعض المؤسسات الرسمية الأخرى، ومكتبات المساجد، والمجموعات الخاصة التي تقتنيها بعض العائلات والأفراد، والتي يقدر عددها بما يزيد على 25 ألف مخطوط.

وجاء إنجاز هذا المشروع نتيجة لاتفاقية التعاون المشترك التي جرى توقيعها في 2016 بين أربع جهات دولية، هي: معهد التاريخ والآثار في محج قلعة، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ومؤسسة بيري الخيرية التي تتخذ من (موسكو) و(محج قلعة) مقراًّ لها، ومؤسسة فاكتوم لتكنولوجيا الحفظ الرقمي ومقرها مدريد.

حضر الافتتاح كل من مُسْلِم تلياكافوف نائب وزير الثقافة، وماخاتش موساييف مدير معهد التاريخ والآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وأولغا باكاييفا مديرة الأرشيف الوطني، وبحر الدين محمدوف مدير المتحف الوطني في الجمهورية، وسفيتلانا نيكيفاروفا رئيسة مشروعات مؤسسة بيري، والدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد.