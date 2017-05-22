«بيت شعر الخرطوم» يستذكر الراحل صلاح إبراهيم

الشارقة (الاتحاد)

أقام بيت الشعر في الخرطوم، ندوةً أدبيةً، أول من أمس، حيث استذكر فيها الشاعر السوداني الراحل صلاح أحمد إبراهيم، وتحدث عن مسيرته الشعرية د. سعد عبد القادر العاقب، ود. مصطفى الصاوي، والشاعر عماد بابكر، بحضور نخبة أدبية وعدد من رواد البيت.

استهل د. العاقب، حديثه عن الشاعر الراحل، إذ اتخذ من رائعته «نحن والردى»، منبراً نقدياً واصفاً إياها بأنها من المراثي الجياد في القرن العشرين، وقارب بينها والمراثي العربية القديمة، مستعرضاً أدوات التفرد من حيث المفردة والموضوع والعمق والفلسفة، سيما أن الشاعر جعل للموت فلسفة خاصة متجاوزاً من كتبوا عن الموت وقد فتح نوافذ عليه لم يفتحها من سبقوه.

أما د. الصاوي، فقد أفرد ورقته للوعي الجمالي والإبداعي في النصوص القصصية لصلاح وقد أنجبته الساحة السردية كذلك، وبشر به أبرز نقاد ذلك الزمان مكتشفين عالمه القصصي، وذكر الصاوي تأثر الشاعر بحركة التحرر الوطني والتيار الواقعي المؤثر جداً على إنتاجه الأدبي ومرتكزاته؛ فصلاح كتب عن المهمشين والمجتمع بشكل دقيق، وقدم أبطالاً في القصة ثم جنح لميوله لتركيب الشخصيات واعتماده الدارجة السودانية، وقال إنه حقق تمثيلاً جيداً لإيقاع ذلك العصر وتوازناً بين الشكل والمحتوى.

وتناول الشاعر الشاب بابكر الصورة الشعرية عند صلاح أحمد إبراهيم وأهم مزاياها وتكثيفها، كما أوجد علائق بينه وقصائده الناطقة والمرمى البعيد لرؤية الشاعر الحياتية.