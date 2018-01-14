«المركزي» يبحث مسؤوليات إدارة التحول التنظيمي

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي دراسة جدوى حول مسؤوليات إدارة التحول التنظيمي، وحول التحول التنظيمي بالمصرف المركزي، واتخذ ما يلزم من قرارات نحو تحول تنظيمي مؤسسي يتبع أعلى المستويات التنظيميّة العالميّة.

وعقدَ المجلس اجتماعه الأول لسنة 2018 الأربعاء الماضي في مقر المصرف بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.‏‭

واطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره.