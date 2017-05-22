حيوانات أليفة للترويح عن الموظفين بشركات يابانية

طوكيو (أ ف ب)

وجدت مؤسسات يابانية طريقة لتخفيف الضغط عن موظفيها، وهي وضع قطط أو حيوانات أليفة في أماكن متفرقة بمكاتب العمل، في بلد معروف بساعات عمل مرهقة لا تكاد تنتهي.

وقررت مؤسسة «فيراي» للمعلوماتية في طوكيو وضع تسع قطط في مكاتبها، تجري بين الموظفين، وتنتقل بين طاولاتهم وأجهزتهم، وتنام بالقرب منهم، لتبث جواً من شأنه أن يخفف من الضغط الذي يعانون منه.

ويقول هيدينوبو فوكودا، مدير الشركة، الذي أتى بهذه الفكرة، وسمح أيضا لموظفيه باصطحاب قططهم إلى مقر عملهم: «أنا أعطي أيضاً خمسة آلاف ين (45 دولاراً) في الشهر لمن ينقذ قطة».

وحذت مؤسسات عدة حذوه، مستخدمة الحيوانات الأليفة للترويح عن موظفيها وزوارها، مثل «باسونا جروب»، و«أرواكل جابان» التي يتولى فيها الكلب «كاندي» استقبال الزبائن وتسلية الموظفين.

كما يوجد في طوكيو حوالى ستين مقهى، تنتشر فيها القطط بين الزبائن، ويرى الكثيرون أن وجود هذه الحيوانات له أثر مهدئ.