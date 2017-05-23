أبوظبي (الاتحاد)

لحظات الوداع كانت قاسية على أجيري مدرب الوحدة، والنجم التشيلي خورخي فالديفيا اللذين يرحلان عن «العنابي» إلى وجهة أخرى، بعد موسمين نالا فيها مع الفريق لقبين مهمين، هما كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة اللذان عاد بهما أصحاب السعادة إلى منصات التتويج بعد غياب امتد 6 مواسم.

وشاب الأجواء في النادي حزن كبير أمس الأول، رغم الفرح العارم بالبطولة، خاصة عندما حان وقت وداع اللاعبين لجهازهما الفني وعندمال سقطت دموع فالديفيا وهو يودع زملاءهالذين بدورهم حرصوا على توثيق هذه اللحظات بالصور التذكارية.

وبعيداً عما قدمه فالديفيا مع الوحدة فقد كانت مشاعره مليئة بالحب للنادي الذي أمضى فيه موسمين.

ويقول النجم التشيلي الذي أرسل تحياته إلى كل الوحداوية وتمنى لهم التوفيق في قادم المشوار: «لعبت لعامين مع العين وحصلت على ثلاث بطولات، ومع الوحدة وحصلت على بطولتين والتاريخ يسجل البطولات فقط، وهذا أمر مهم بالنسبة للاعبين والنادي، وكأس رئيس الدولة بطولة كبيرة الكل يتمنى الفوز بها، لذلك أنا سعيد بأنها جاءت في ختام مسيرتي مع الوحدة».

وتابع فالديفيا:‬ «بكل تأكيد شعرت بحزن كبير لأنني في الشهرين الماضيين بذلت جهداً كبيراً وأعطيت كل ما عندي في الملعب وخارجه وفي التدريبات، وصحيح أن حظنا كان سيئاً في مباراتنا مع بيروزي في إيران، ولكن هذا يحصل في كرة القدم، وطوال الأسبوع الماضي لم أكن خائفاً على الفريق وكنت واثقاً من فريق العنابي، وكنت أعلم أن الوحدة هو الفريق البطل قبل أن يلعب النهائي».

وتحدث اللاعب عن موسمه الأخير، وقال:‬ «بدأت هذا الموسم بشكل جيد ثم تعرضت لإصابة وغبت فترة طويلة، وبعد شهرين ونصف بدأت العودة، وكان من الصعب أن أقدم كل ما عندي لأنني أحتاج للوقت لأستعيد قوتي المعهودة، أشكر الجماهير كثيراً على دعمها لي وكنت سعيداً للغاية بعد أن هتفت باسمي في نهائي الكأس على الرغم من أنني لم أشارك، وأشكرهم كثيراً على دعمهم لي خلال فترتي في الوحدة، وأنا سعيد وفخور لارتدائي شعار الوحدة عامين».‬

ويواصل: «أعتقد أن الجماهير تحتاج للحضور في المباريات بشكل أكثر في المدرجات، لأن هناك في إنستجرام وتويتر أكثر من 15 ألف متابع، وإذا حضر إلى الملعب 10 آلاف فقط سيكون ذلك رائعاً، وأعلم أن الأجواء أحياناً تكون حارة، ولكن إذا حضروا سيكون ذلك أمراً مهماً بالنسبة للاعبين والفريق، لذلك أتمنى حضورهم بكثافة في الموسم المقبل والوقوف خلف الفريق الذي أتوقع أن يحقق الكثير من الإنجازات خاصة أن ثقافة البطولات قد تعززت عنده، وأصبحت خبرة عدد من اللاعبين الشباب أكبر، وأقول للجميع شكراً على المشاعر الدافئة في الموسمين، وأجدد الشكر لقيادة النادي والإدارة وزملائي في الفريق، وأتمنى أن يوفق الوحدة في تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد، وأن يكون حاضراً باستمرار على منصات التتويج.

وأشاد فالديفيا بالمدرب أجيري، وقال:«أجيري مدرب جيد للغاية، والآن صنع التاريخ مع الوحدة وحصل على بطولة كأس رئيس الدولة بعد غياب 17 عاماً عن هذا النادي الكبير».