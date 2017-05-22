«قمة أمن الشبكات الذكية» تناقش أبرز الاحتياجات الأمنية

دبي (الاتحاد)

افتتح «اتحاد بروتوكول الشبكات الذكية المفتوحة، المنظّمة العالمية غير الربحية التي تُعنى بالتشجيع على تبنّي «بروتوكول الشبكات الذكية المفتوحة»، الدورة الثانية من «قمة أمن الشبكات الذكية» أمس في دبي بمشاركة نخبة من الشركات الخدمية والجهات التنظيمية والوزارات وكبار الاستشاريين والباحثين والتجار من مختلف أنحاء العالم.

تخللت القمة مجموعة من دراسات الحالة والعروض التقديمية التي تهدف إلى مناقشة أبرز الاحتياجات الأمنية للشبكات الذكية بحضور عدد كبير من الهيئات المعنية في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: «جاءت قمة أمن الشبكات الذكية في نسختها الثانية تماشياً مع مساعي دولة الإمارات إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال البحث عن مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة. يعتبر نظام الشبكة الذكية حلاً مثالياً يرفد جهودنا الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والعمل تدريجياً على الاستغناء عن مصادر الطاقة غير المتجددة.

تمثل الجلسات النقاشية ودراسات الحالة منصةً حيويةً لطرح أفكار قيّمة وتقديم معلومات معمقة حول تقنيات تعزيز كفاءة الطاقة، ما يساعدنا على تزويد المجتمع بالطاقة الكهربائية بصورة مستمرة ودون انقطاع، ويعزز جهودنا من أجل تحسين مستوى كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك». وقال بو دانيالسن، رئيس مجلس إدارة اتحاد بروتوكول الشبكات الذكية المفتوحة: «يشهد الشرق الأوسط - وبشكل خاص دول التعاون الخليجي - موجةً متناميةً من الابتكارات وتوجهاً متزايداً نحو اعتماد حلول الشبكات الذكية مثير للإعجاب. ونحن نؤمن أنه إلى جانب ضرورة التعرّف إلى الفوائد الطويلة الأجل للشبكات الذكية، لا بد من تقديم فهم أعمق للقضايا الأمنية المرتبطة بها من أجل حماية البيانات التي تنتجها الشبكة من أي خروقات».