تعاون إماراتي بريطاني لمواجهة التهديدات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)
أشار كونراد برينس، سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن الإلكتروني والنائب السابق لمدير ورئيس عمليات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، إلى أن علاقة التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة أصبحت اليوم تتمحور أكثر من أي وقت مضى حول دعم الجهود العالمية الرامية إلى للتصدي للهجمات الإلكترونية التي لا تقتصر عند أي حدود، خاصة مع الانتشار اليومي لحوادث الأمن الإلكتروني وتسجيلها لمستويات مخيفة وغير مسبوقة. جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها برينس خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك 2017»، أكبر فعالية متخصصة في الأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط.
واستقطب معرض «جيسيك 2017» الذي ينعقد بالتزامن مع «معرض إنترنت الأشياء» (IoTx) في مركز دبي التجاري العالمي، أهم المزودين والمورّدين والمستثمرين الإقليميين والعالميين في مجال الأمن الإلكتروني، إضافة إلى أبرز الخبراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال في القطاع الذين يجتمعون سوياً لمناقشة آخر التهديدات والاتجاهات والحلول الإلكترونية.
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وأضاف «الانتهاكات والاختراقات الإلكترونية ليست عناوين رئيسة وطنّانة؛ فبحسب دراسة استقصائية أجرتها الحكومة البريطانية، شهدت 68% من الشركات الكبيرة اختراقات إلكترونية خلال العام الماضي، كما أن أكثر من ثلث الشركات تواجه اختراقاً واحداً كل شهر. وفي الواقع، فإن هذا التأثير يطال مفاصل الاقتصاد العالمي الذي يعتمد اليوم إلى حد كبير على عمليات الرقمنة».