تعاون إماراتي بريطاني لمواجهة التهديدات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أشار كونراد برينس، سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن الإلكتروني والنائب السابق لمدير ورئيس عمليات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، إلى أن علاقة التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة أصبحت اليوم تتمحور أكثر من أي وقت مضى حول دعم الجهود العالمية الرامية إلى للتصدي للهجمات الإلكترونية التي لا تقتصر عند أي حدود، خاصة مع الانتشار اليومي لحوادث الأمن الإلكتروني وتسجيلها لمستويات مخيفة وغير مسبوقة. جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها برينس خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك 2017»، أكبر فعالية متخصصة في الأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط.

واستقطب معرض «جيسيك 2017» الذي ينعقد بالتزامن مع «معرض إنترنت الأشياء» (IoTx) في مركز دبي التجاري العالمي، أهم المزودين والمورّدين والمستثمرين الإقليميين والعالميين في مجال الأمن الإلكتروني، إضافة إلى أبرز الخبراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال في القطاع الذين يجتمعون سوياً لمناقشة آخر التهديدات والاتجاهات والحلول الإلكترونية.

وقال كونراد برينس الذي كان ضمن أكثر من 75 متحدثاً رفيع المستوى في المعرض «يمتد تاريخ الشراكة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 300 عام؛ وإن التعاون الوثيق بين المملكة ودولة الإمارات، يشكّل جزءاً رئيساً من الاهتمامات والشؤون الدولية التي تشمل التجارة والأمن والجهود الدبلوماسية. ولا يقتصر هذا الأمر على العلاقات بين حكومتينا فحسب، بل يشمل أيضاً الروابط المتينة بين شعوبنا وشركاتنا. وكما أظهرت الأحداث الأخيرة، فإن الهجمات الإلكترونية تشكّل تهديداً لا يقف عند حدود معينة كما يؤثر بشكل كبير على رفاهيتنا العالمية وازدهارنا المشترك».

وأضاف «الانتهاكات والاختراقات الإلكترونية ليست عناوين رئيسة وطنّانة؛ فبحسب دراسة استقصائية أجرتها الحكومة البريطانية، شهدت 68% من الشركات الكبيرة اختراقات إلكترونية خلال العام الماضي، كما أن أكثر من ثلث الشركات تواجه اختراقاً واحداً كل شهر. وفي الواقع، فإن هذا التأثير يطال مفاصل الاقتصاد العالمي الذي يعتمد اليوم إلى حد كبير على عمليات الرقمنة».