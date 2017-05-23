يوسف العربي (دبي)

أكد نضال أبولطيف، رئيس شركة «أفايا» في أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا المحيط الهادي، البيئة الحاضنة للأعمال بالإمارات الأكثر مواءمة لكبريات الشركات العالمية. وأضاف أبولطيف، في حوار مع «الاتحاد» أن القطاع الحكومي في الإمارات يتميز بوتيرة التطوير السريعة ما يدفع القطاع الخاص إلى ملاحقته دائماً.

وقال إن القطاع الحكومي في الدولة يستحوذ على أكثر من 60% من مبيعات شركة «أفايا» الدولة، يليه قطاع البنوك والفنادق وشركات الاتصالات مشيراً إلى أن الشركة تعتزم افتتاح مكتب جديد في المنامة، وتوسيع عملياتها في أبوظبي والرياض لملاحقة الرؤى الحكومية الطموحة في هذه البلدان.

وأشار إلى أن البيئة الحاضنة للأعمال في الإمارات تتناسب أكثر مع الشركات العالمية الكبرى أكثر من الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام هذه الشركات لمساعدتها على النمو والانطلاق.

وأكد أبولطيف، أن شركة «أفايا» اختارت الإمارات، وتحديداً دبي لتكون المقر العالمي لعملياتها في أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا المحيط الهادي، حيث تتميز الإمارات بموقعها الجغرافي، وتطور البنية التحتية على صعيد المطارات، والطرق والموانئ وهو الأمر الذي يسهل دوره من عملية التواصل مع جميع دول العالم، لا سيما مراكز الأعمال الرئيسة مثل لندن وسيدني وسنغافورة وغيرهم.