«كراون» تضع حجر الأساس لمنتجع أفاني جزيرة المرجان في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)
أطلقت شركة كراون جيت إنترناشيونال، رسمياً أخر مشاريعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منتجع أفاني جزيرة المرجان بتكلفة 50 مليون دولار، ما يسهم في تحقيق تطلعات إمارة رأس الخيمة لتعزيز وإعادة تعريف قطاع الضيافة المحلي، فضلاً عن تلبية الطلب المتنامي على الفنادق الفخمة بأسعار معقولة.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس أمس الأول، والذي حضره كل من: عبدالله راشد العبدولي العضو المنتدب لجزيرة المرجان، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية. ومن المقرر أن يبدأ منتجع أفاني أعماله بشكل كامل في الربع الثالث من العام 2019. وهو أول مشروع من فئة 4 نجوم في جزيرة المرجان السياحية.
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وأعلنت كراون جيت إنترناشيونال مؤخراً عن اختيار شركة مينور هوتلز، المالكة والمشغلة لسلسلة من الفنادق والمنتجعات في 24 دولة حول العالم، لإدارة المنتجع تحت علامتها التجارية الفاخرة أفاني.
ويتألف الفندق من 8 طوابق و225 غرفة، ويقع على الشاطئ الخلاب لجزيرة «الإطلالة» الهادئة في قلب جزيرة المرجان الصناعية والتي تمتد على مساحة 4.5 كم.