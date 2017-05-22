«كراون» تضع حجر الأساس لمنتجع أفاني جزيرة المرجان في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت شركة كراون جيت إنترناشيونال، رسمياً أخر مشاريعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منتجع أفاني جزيرة المرجان بتكلفة 50 مليون دولار، ما يسهم في تحقيق تطلعات إمارة رأس الخيمة لتعزيز وإعادة تعريف قطاع الضيافة المحلي، فضلاً عن تلبية الطلب المتنامي على الفنادق الفخمة بأسعار معقولة.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس أمس الأول، والذي حضره كل من: عبدالله راشد العبدولي العضو المنتدب لجزيرة المرجان، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية. ومن المقرر أن يبدأ منتجع أفاني أعماله بشكل كامل في الربع الثالث من العام 2019. وهو أول مشروع من فئة 4 نجوم في جزيرة المرجان السياحية.

وخلال الاحتفالية، كشفت شركة كراون جيت انترناشيونال عن تفاصيل إضافية حول المشروع والذي يمثل أول دخول للشركة في قطاع الضيافة. كما أعلنت شركة كراون جيت انترناشونال عن تعيين شركة NAGA المطور الرئيسي للمشروع، وهي الشركة المعمارية الحائزة على العديد من الجوائز والتي تضم محفظتها عدداً من المشاريع والمعالم البارزة في منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى تعيين شركة فانغارد كونسلتانسي التي تتخذ من دبي مقراً لها لتقديم الخدمات الاستشارية، حيث تتميز بسجل حافل من النجاحات في إدارة المشاريع الفندقية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعلنت كراون جيت إنترناشيونال مؤخراً عن اختيار شركة مينور هوتلز، المالكة والمشغلة لسلسلة من الفنادق والمنتجعات في 24 دولة حول العالم، لإدارة المنتجع تحت علامتها التجارية الفاخرة أفاني.

ويتألف الفندق من 8 طوابق و225 غرفة، ويقع على الشاطئ الخلاب لجزيرة «الإطلالة» الهادئة في قلب جزيرة المرجان الصناعية والتي تمتد على مساحة 4.5 كم.