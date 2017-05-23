«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى بيرمنجهام وبكين وشنغهاي

دبي (الاتحاد)
تعتزم طيران الإمارات استبدال طائرات البوينج 777 التي تسيرها حالياً على رحلاتها اليومية الثانية إلى بيرمنجهام وبكين وشنغهاي، بطائرات الإيرباص A380، تلبية للطلب القوي على هذه الخطوط. وستشغل الناقلة هذه الطائرات العملاقة على جميع رحلاتها إلى بيرمنجهام، حيث ستتحول الرحلة «ئي كيه 39/ 40» للعمل بهذا الطراز اعتباراً من 29 أكتوبر 2017، في حين ستعمل «ئي كيه 308/ 309» و«ئي كيه 304/ 305» إلى بكين وشنغهاي بطائرات الإيرباص A380 اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.
وتوفر طيران الإمارات 615 مقعداً في كل اتجاه بين دبي وبيرمنجهام بتقسيم درجتين: 58 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و557 مقعداً في الدرجة السياحية، و519 مقعداً على خطي بكين وشنغهاي بتقسيم الدرجات الثلاث.
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