«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى بيرمنجهام وبكين وشنغهاي

دبي (الاتحاد)

تعتزم ‬طيران ‬الإمارات ‬استبدال ‬طائرات ‬البوينج ‬777 ‬التي ‬تسيرها ‬حالياً ‬على ‬رحلاتها ‬اليومية ‬الثانية ‬إلى ‬بيرمنجهام ‬وبكين ‬وشنغهاي، ‬بطائرات ‬الإيرباص ‬A380، ‬تلبية ‬للطلب ‬القوي ‬على ‬هذه ‬الخطوط. ‬وستشغل ‬الناقلة ‬هذه ‬الطائرات ‬العملاقة ‬على ‬جميع ‬رحلاتها ‬إلى ‬بيرمنجهام، ‬حيث ‬ستتحول ‬الرحلة «‬ئي ‬كيه ‬39/‏‏ ‬40» ‬للعمل ‬بهذا ‬الطراز ‬اعتباراً ‬من ‬29 ‬أكتوبر ‬2017، ‬في ‬حين ‬ستعمل «‬ئي ‬كيه ‬308/‏‏ ‬309» ‬و«‬ئي ‬كيه ‬304/‏‏ ‬305» ‬إلى ‬بكين ‬وشنغهاي ‬بطائرات ‬الإيرباص ‬A380 ‬اعتباراً ‬من ‬مطلع ‬يوليو المقبل.

وتوفر طيران الإمارات 615 مقعداً في كل اتجاه بين دبي وبيرمنجهام بتقسيم درجتين: 58 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و557 مقعداً في الدرجة السياحية، و519 مقعداً على خطي بكين وشنغهاي بتقسيم الدرجات الثلاث.