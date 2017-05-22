«الفطيم دي سي» للطيران تستكمل إنشاءات حظيرة الطيران الثانية قبل نهاية العام

دبي (الاتحاد)

تستكمل شركة «الفطيم دي سي للطيران» أعمال الإنشاءات لحظيرة الطيران الثانية التي تقع في دبي الجنوب قبل نهاية العام الجاري، وهو جزء من عملية التوسعة التي أطلقتها الشركة.

وستؤدي إضافة الحظيرة الجديدة التي تبلغ مساحتها 6800 متر مربع إلى مضاعفة سعة حظيرة الطيران؛ بحيث تصل المساحة الإجمالية للجانب البري إلى 24,000 متر مربع والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات إلى 13,000 متر مربع. وستتيح الحظيرة الجديدة لـ«الفطيم دي سي للطيران» إضافة اثنين من مسارب صيانة الطائرات وتوفير مساحة كافية لورشة عمل إضافية ومخزن للمعدات، وسيؤدي مشروع التوسعة أيضاً إلى زيادة كبيرة في عدد وحجم الطائرات التي يمكن استيعابها بالمنشأة.

وقال هولجر أوسثيمير، مدير عام «الفطيم دي سي للطيران» «حقق المقاولون تقدماً كبيراً ونحن في طريقنا لاستكمال الحظيرة الجديدة في الوقت المناسب قبل انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران في وقت لاحق من العام. وعند استكمال الحظيرة الثانية، سنكون قادرين على استيعاب طائرات كبيرة مثل بوينج 767، وتحقيق زيادة كبيرة على مستوى قدرات الصيانة الخاصة بالشركة».

وأضاف «منذ إطلاق عمليات الشركة في شهر نوفمبر من عام 2013، نشهد نمواً أعمالنا بشكل مطرد على أساس سنوي. ومع حظيرة الطيران الجديدة، سنكون قادرين على تلبية مستويات الطلب المتنامية على عمليات الطيران التجاري والخاص في منطقة الطيران بدبي الجنوب لسنوات قادمة».

كما تشهد الحظيرة الجديدة قيام «الفطيم دي سي للطيران» بتوسيع خدمات الصيانة التي تقدمها؛ حيث حصلت الشركة على الموافقة (CAR145) من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لتوفير خدمات الصيانة لطائرة «داسو فالكون 7X».