8.2 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي خلال 4 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.2 مليون مسافر، مقارنة مع 8 ملايين مسافر بنمو 2.7%، بحسب بيانات مطارات أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن مطار أبوظبي الدولي شهد 55.6 ألف حركة طائرات، وبلغت حركة شحن بلغت 243.7 ألف طن.

وشهد المطار عبور ما يزيد على مليوني مسافر خلال شهر أبريل الماضي، مما سجل نمواً بنسبة 5.6% في حركة المسافرين مقارنةً مع نفس الشهر من 2016، والتي وصلت إلى 1.9 مليون مسافر.

وتفصيلا حول أعداد المسافرين لشهر أبريل، بلغ إجمالي عدد القادمين 1,050,520 مسافراً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.6%، في وقت بلغ إجمالي عدد المغادرين 1,019,835 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.8%، وإجمالي عدد مسافري الترانزيت: 1,311,262 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%. كما شهدت الحركة من وإلى الهند، والتي تعد المحرك الرئيس للحركة من المطار بتمثيلها 18% من إجمالي حركة المسافرين هذا الشهر، نمواً بنسبة 1.9% في شهر أبريل الماضي مقارنة مع أبريل 2016.

وحققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني من الوجهات الأكثر ازدحاماً من وإلى مطار أبوظبي الدولي، مع نمو قوي وصل إلى 17.4%، متأثراً بالارتفاع الملموس في الحركة إلى الرياض وجدة خلال موسم العمرة. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة في قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً من المطار، مع نمو وصل إلى 12% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت. كما سجل عدد المسافرين إلى أستراليا نمواً ملحوظاً بنسبة 28% وذلك كنتيجة مباشرة للرحلتين اليوميتين للاتحاد للطيران إلى مدينة سيدني. وكانت الخمس وجهات الأكثر ازدحاماً من مطار أبوظبي الدولي هي: لندن بنمو 16%، بانكوك بنمو 11%، والدوحة بنمو 4%، ومن ثم جدة بنمو 12%، تليها بومباي بنمو 4%. كما سجلت هذه الوجهات الخمسة 18% من إجمالي حركة المسافرين لشهر أبريل متمثلةً بـ 366,076 مسافراً.