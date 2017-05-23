8.2 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي خلال 4 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.2 مليون مسافر، مقارنة مع 8 ملايين مسافر بنمو 2.7%، بحسب بيانات مطارات أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن مطار أبوظبي الدولي شهد 55.6 ألف حركة طائرات، وبلغت حركة شحن بلغت 243.7 ألف طن.
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وتفصيلا حول أعداد المسافرين لشهر أبريل، بلغ إجمالي عدد القادمين 1,050,520 مسافراً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.6%، في وقت بلغ إجمالي عدد المغادرين 1,019,835 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.8%، وإجمالي عدد مسافري الترانزيت: 1,311,262 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%. كما شهدت الحركة من وإلى الهند، والتي تعد المحرك الرئيس للحركة من المطار بتمثيلها 18% من إجمالي حركة المسافرين هذا الشهر، نمواً بنسبة 1.9% في شهر أبريل الماضي مقارنة مع أبريل 2016.
وحققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني من الوجهات الأكثر ازدحاماً من وإلى مطار أبوظبي الدولي، مع نمو قوي وصل إلى 17.4%، متأثراً بالارتفاع الملموس في الحركة إلى الرياض وجدة خلال موسم العمرة. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة في قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً من المطار، مع نمو وصل إلى 12% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت. كما سجل عدد المسافرين إلى أستراليا نمواً ملحوظاً بنسبة 28% وذلك كنتيجة مباشرة للرحلتين اليوميتين للاتحاد للطيران إلى مدينة سيدني. وكانت الخمس وجهات الأكثر ازدحاماً من مطار أبوظبي الدولي هي: لندن بنمو 16%، بانكوك بنمو 11%، والدوحة بنمو 4%، ومن ثم جدة بنمو 12%، تليها بومباي بنمو 4%. كما سجلت هذه الوجهات الخمسة 18% من إجمالي حركة المسافرين لشهر أبريل متمثلةً بـ 366,076 مسافراً.