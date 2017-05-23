«twofour54» تختار «الدار العقارية» لتطوير مقرها الجديد في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت المنطقة الحرة للإعلام والترفيه twofour54، شركة الدار العقارية لتطوير المقر الرئيس الجديد لـ twofour54 في جزيرة ياس.

وتم توقيع الاتفاقية أمس، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي وtwofour54، ووقعها من جانب الهيئة مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وtwofour54، ومحمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع توجهات هيئة المنطقة الإعلامية التابعة لحكومة أبوظبي والمجلس التنفيذي لتطوير صناعة إعلامية مزدهرة ذات معايير عالمية تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي للإمارة.

وسيغطي المقر الرئيس الجديد لـ twofour54 مساحة إجمالية مبدئية تبلغ 95 ألف متر مربع، ويضم مكاتب حديثة، واستوديوهات تلفزيونية، ومتاجر تجزئة، مع إمكانية توسعة المقر الجديد لتصل مساحته الإجمالية إلى 300 ألف متر مربع في المستقبل.