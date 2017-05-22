الهند تختار الإمارات لتنظيم مؤتمر الشركات الناشئة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد السفير نفديب سوري، سفير الجمهورية الهندية لدى الدولة، أن اختيار الإمارات لتنظيم أول مؤتمر للشركات الناشئة في المنطقة العربية، يرجع إلى مركز الدولة وموقعها وتميزها بالتطور التكنولوجي والابتكار، علاوة على أنها شريك تجاري مهم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سوري، أمس الأول، في لقاء مع الصحفيين عقده في مقر السفارة الهندية بأبوظبي: «المؤتمر تنظمه السفارة بالتعاون مع شركة (أي سبريت)، وسوق أبوظبي العالمي والمجموعة الهندية للأعمال والاحتراف، وبدعم من (تي اي اي) دبي، حيث إن مؤتمر الهند للشركات الناشئة الذي يعقد في 23 و24 مايو الجاري، يركز على أربعة قطاعات، أولها الخدمات البرمجية والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والابتكار، والتكنولوجيا المتطورة».

وأضاف: «نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى توفير منصة للشركات الناشئة في مجال النظام البيئي في كل من الهند والإمارات لمزيد من التعاون، وتبادل الأفكار والتفاعل مع الأوساط الأكاديمية، والمستثمرين والصناعة، وبالطبع التطرق إلى التمويل».

وأشار إلى أن قادة الهند وضعوا رهانهم في شبابنا لتأمين مستقبلنا الواعد، حيث أطلق رئيس الوزراء الهندي في يناير من عام 2016 حركة بدء الشركات الناشئة، داعماً لها خطوة بخطوة حتى تسير على طريق النجاح، لافتاً إلى أن قيادتنا في الجمهورية الهندية تدرك أن البداية الناجحة لا بد أن تسبقها الفكرة الجيدة أو نقاش لحل مشكلة تواجه الناس، وهناك تحدٍ يواجه الشباب في أن يصبحوا صانعي الوظائف لا طالبيها.

ولفت السفير الهندي إلى أن عدد الشركات الناشئة الهندية يبلغ 1400 شركة، وأنه تم رصد معدل إنشاء الشركات الجديدة في السوق الهندي والذي بلغ نحو أربع شركات تفتتح يومياً للعمل في مجال جديد، ما يشير إلى أن السوق الهندية مشجعة وسريعة النمو.