«الأعمال الإماراتي البريطاني» يستهدف 25 مليار جنيه التبادل التجاري بين البلدين

لندن (وام)

عقد مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني جلسته الحادية عشرة والأولى له بتشكيله الجديد برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس المجلس، وذلك في مدينة لندن.

حضر الجلسة سليمان حامد سالم المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وروضة العتيبة نائب رئيس البعثة ورئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في سفارة دولة الإمارات، ومحمد شرف مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية.

وأكد معالي ناصر أحمد السويدي، خلال الجلسة، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا المجلس يعكس مدى حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير وتنمية هذه العلاقات بما يحقق الشراكات الاستراتيجية في العديد من المجالات الاستثمارية الرئيسية التي من شأنها التأسيس لأرضية مثالية ينطلق منها البلدان نحو علاقات مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وقال معاليه: إن المجلس حقق العديد من النتائج الإيجابية التي نشيد بها، حيث حقق هدفه الاستراتيجي الذي وضعه منذ تأسيسه في عام 2011 وهو وصول التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى 12 مليار جنيه استرليني في عام 2015.

وأشار إلى أن المجلس يسعى حالياً للعمل على تحقيق هدفه الاستراتيجي الثاني وهو وصول التبادل التجاري بين البلدين إلى 25 مليار جنيه، الأمر الذي تم تحديده من خلال رسالة الشكر والتهنئة التي وجهها معالي ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول للمجلس.

وأوضح أن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني تنتظره استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أهداف استراتيجية أخرى، بهدف تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية والبريطانية، عبر تعزيز قنوات التواصل بين حكومتي البلدين.

من جهته، قال السفير سليمان المزروعي، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة «هناك تأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة وإصرار من الجانبين على تحقيق الهدف الموضوع من الحكومتين وهو الوصول إلى 25 مليار جنيه استرليني بحلول 2020»، مشيراً إلى العديد من الفرص والتحديات التي يفرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى هامش الجلسة، تم توقيع اتفاقية المنظمة الدولية «ايكو» بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وجهتين بريطانيتين مانحتين للمؤهلات البريطانية، مما يسهل الاعتراف بالمؤهلات البريطانية في الإمارات.