المنصوري: «الاستثمارات التأسيسية» تقدم خدماتها من الإمارات لـ98 دولة

أبوظبي (وام)

ناقشت فعاليات المنتدى التعريفي السنوي الثالث للمستثمرين التأسيسيين، التي تنظمها منصة الابتكار وريادة الأعمال «ستارت إيه دي»، بدعم من وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع «فينتشر سوق»، أبرز المواضيع ذات الصلة بالاستثمارات التأسيسية، بهدف توضيح مزايا الاستثمار التأسيسي في الشركات الناشئة، وحث مستثمريه على مساندة بيئة ريادة الأعمال في الإمارات.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن الاستثمارات العالمية مقارنة بالمحلية، بما من شأنه تعزيز بيئة ريادة أعمال متكاملة ومزدهر في دولة الإمارات.

وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إلى أن الإمارات تضع الابتكار في صميم سعيها نحو بناء اقتصاد مبني على المعرفة لرفد مسيرة التنمية، منوهاً إلى أنها تملك اليوم واحدة من أفضل بيئات الاستثمار بالعالم والأفضل في المنطقة نتيجة لبنيتها التحتية المتطورة وتقدمها في مجال التكنولوجيا، وتوفر الدعم الحكومي الكبير للقطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على الشراكات المتينة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأشار معليه إلى تمكن العديد من المستثمرين الدوليين من إنشاء شركات مقرها الإمارات توفر خدمات لأنحاء المنطقة كافة، نجح بعضها في التوسع لتصبح شركات عالمية تصدر منتجاتها، وتقدم خدماتها لنحو 98 دولة حول العالم من مكاتبها في الدولة.