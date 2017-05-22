المنصوري: «الاستثمارات التأسيسية» تقدم خدماتها من الإمارات لـ98 دولة

أبوظبي (وام)
ناقشت فعاليات المنتدى التعريفي السنوي الثالث للمستثمرين التأسيسيين، التي تنظمها منصة الابتكار وريادة الأعمال «ستارت إيه دي»، بدعم من وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع «فينتشر سوق»، أبرز المواضيع ذات الصلة بالاستثمارات التأسيسية، بهدف توضيح مزايا الاستثمار التأسيسي في الشركات الناشئة، وحث مستثمريه على مساندة بيئة ريادة الأعمال في الإمارات.
وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن الاستثمارات العالمية مقارنة بالمحلية، بما من شأنه تعزيز بيئة ريادة أعمال متكاملة ومزدهر في دولة الإمارات.
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وأشار معليه إلى تمكن العديد من المستثمرين الدوليين من إنشاء شركات مقرها الإمارات توفر خدمات لأنحاء المنطقة كافة، نجح بعضها في التوسع لتصبح شركات عالمية تصدر منتجاتها، وتقدم خدماتها لنحو 98 دولة حول العالم من مكاتبها في الدولة.
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