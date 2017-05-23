الإمارات والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

أوسلو (وام)
وصل وفد من الدولة إلى النرويج لعقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة والقطاعات التجارية بهدف تعزيز التجارة وتوطيد العلاقات مع الشريك التجاري الاسكندنافي المهم.
وضم الوفد شخصيات رسمية من الحكومة وقطاع الأعمال، ومن فريق «إكسبو 2020 دبي»، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة عضو اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020»، والتقى وزيرة التجارة والصناعة مونيكا مايلاند، إضافة إلى ممثلي قطاع التجارة النرويجي ورواد الأعمال.
وجرى بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، إضافة إلى الفرص التي تنشأ من مشاركة النرويج المحتملة في «إكسبو 2020 دبي» الذي سينطلق في أكتوبر 2020، وسيكون أول «إكسبو» دولي يقام في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبحث معالي الجابر، مع الجانب النرويجي سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والنرويج في مجال التعاون الدولي والتنمية، حيث تنظر الدولة إلى النرويج كشريك استراتيجي مهم يشاركها الرؤية في مجالات عدة، بما فيها الالتزام بالأجندة الدولية، ويشكل «إكسبو 2020 دبي» منصة فريدة لتعزيز التجارة وتنمية الفرص مع الإمارات وأطراف ثالثة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تمتلك الإمارات علاقات وثيقة مع مملكة النرويج تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف القطاعات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، وتأتي هذه العلاقات تماشياً مع توجيهات القيادة بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعزز التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم». وأضاف: «توفر الإمارات العديد من الفرص للنرويج لتأسيس وتعزيز أعمالها في الخارج، وعلى وجه الخصوص في (إكسبو 2020 دبي) الذي سيمنح الدول المشاركة منصة متفردة يعرضون عبرها إمكاناتهم في مجالي التجارة والسياحة، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، ونحن على ثقة بأن النرويج لديها الكثير لتقدمه إلى العالم». وأوضح معاليه أن الجهود التي يبذلها فريق «إكسبو» حققت خطوات مهمة في بناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة من خلال تسليط الضوء على فرص الأعمال التي يوفرها «إكسبو»، وكذلك الفرص المستدامة التي ستظل متوافرة بعد ختام فعالياته، والنابعة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها والداعمة لنمو الأعمال في مختلف القطاعات. ... المزيد