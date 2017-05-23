عواصم (وكالات)

قال أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو، أمس، إنه يلحظ إجماعاً متنامياً بين أعضاء المنظمة والمنتجين غير الأعضاء بشأن أمد تمديد خفض إنتاج النفط. وستجتمع المنظمة يوم الخميس للبت في سياسة الإنتاج بعد يونيو. وتقول السعودية أكبر منتجي «أوبك» وروسيا غير العضو في المنظمة، إنهما تريان ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018.

على الصعيد نفسه، أفادت كلمة لوزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أمس، أن العراق خفض إنتاجه بالقدر المقرر في إطار الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء نهاية العام الماضي، إلا أنه ما زال مستعداً لتلبية نمو الطلب على الخام في المستقبل. وبحسب الكلمة التي ألقاها نيابة عنه فلاح العامري، رئيس شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، فإن «العراق كثاني أكبر منتج في أوبك، يؤكد تحقيقه خفض الإنتاج، وقد أعلن في الفترة الأخيرة استعداداه لتمديد اتفاق الخفض».

وأضاف أن «العراق مستعد لتلبية أي نمو في الطلب العالمي على النفط، من خلال المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة، وتطوير البنية التحتية للتصدير، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في التنقيب والإنتاج».

وكان أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، اتفقوا العام الماضي على خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يومياً لتقليص تخمة مخزونات الخام ورفع الأسعار. وبموجب الاتفاق، وافق العراق على خفض إنتاجه النفطي 210 آلاف برميل يومياً.