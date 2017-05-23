هيئة التأمين: مراجعة أسعار وثائق المركبات كل 3 أشهر

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعكف هيئة التأمين حالياً على مراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات بحدودها الدنيا والقصوى، بهدف اتخاذ الإجراءات التي تكفل استفادة المؤمن لهم من الوثائق الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجاري، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين.

وكشف الزعابي في تصريحات صحفية على هامش إطلاق استراتيجية هيئة التأمين حتى 2021 في أبوظبي أمس، عن مراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات ستتم بشكل دوري بصورة ربع سنوي، منوهاً بأن المراجعة الربعية الأولى التي تمت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت تبايناً واضحاً في أسعار الوثائق. وأوضح أن الهيئة مستمرة في مراجعة الوثائق والأسعار حتى نهاية العام الجاري قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة.

وبخصوص تعديلات قانون هيئة التأمين، قال الزعابي، إن قانون الهيئة يخضع في الوقت الراهن لمناقشات اللجنة المالية بالمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها السماح للهيئة بتأسيس صناديق مثل صندوق لمواجهة المخاطر وأخر لتعويضات الحوادث التي يتم تسجيلها ضد مجهول وغيره.

وتوقع أن ترتفع أرباح شركات التأمين للعام الجاري وأن تنمو الأقساط المكتتبة بذات المستويات التي سجلتها العام الماضي بحدود 12%.