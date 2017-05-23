5.07 مليار درهم تجارة الأدوات والمعدات في دبي خلال 2016

فهد الأميري (دبي)

بلغ حجم تجارة دبي من المعدات والأدوات خلال العام الماضي نحو 5.07 مليار درهم، وبلغت حجم الاستيراد نحو 3.6 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة 1.467 مليار درهم، وفقا للإحصائيات التي كشفت عنها جمارك دبي أمس، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض الأدوات والمعدات «هاردوير آند تولز» دبي 2017.

وافتتح المعرض الذي يعتبر الأكبر المتخصص في مواد البناء والماكينات والآلات في المنطقة، مطر الطاير المدير، العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بحضور هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى أبرز الأسماء في قطاع الأدوات ومواد البناء في المنطقة.

وتحافظ الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدبي، حيث بلغت قيمة تجارة المعدات والأدوات بين البلدين 808 ملايين درهم في العام الماضي، أي ما يعادل 18 % من الإجمالي، تلتها الصين، بقيمة تجارة 757 مليون درهم، ما يعادل 15 %، ثم إيطاليا بقيمة 433 مليون درهم، وألمانيا بقيمة 357 مليون درهم، واحتلت الهند المرتبة الخامسة، حيث بلغت قيمة تجارة عملاق جنوب آسيا في الأدوات والمعدات مع دبي 276 مليون درهم في عام 2016، واستحوذت الدول الخمس الكبرى مجتمعة على 52 % أي بقيمة 2.631 مليار درهم من إجمالي تجارة دبي في الأدوات والمعدات في عام2016

وتشارك العديد من الشركات المصنعة من هذه الدول ضمن العارضين الـ 166 الذين يشاركون بقوة في المعرض، الذي يستمر لمدة 3 أيام، ويعد الوحيد المخصص للأدوات والأجهزة والمواد والآلات بالمنطقة، حيث يمثل مجموعة واسعة من القطاعات في صناعتي التقنية والإنشاءات.