أبوظبي (الاتحاد)

تلقى مكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي (المكتب) أول طلب ترخيص لنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية في إحدى الفلل الخاصة بمنطقة حدائق الراحة بمدينة أبوظبي، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار المكتب الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق في يناير الماضي.

وحسب الإطار التنظيمي الذي أصدره المكتب مؤخراً لتشجيع تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطوح المباني، فإن التعليمات الخاصة بنظام القياس الصافي لأنظمة إنتاج الطاقة الكهروضوئية صغيرة النطاق يشمل جميع عملاء شركتي أبوظبي والعين للتوزيع وبالتالي فهي متاحة للمنازل كافة، والمؤسسات التجارية وغير التجارية الموجودة في نطاق إمارة أبوظبي، وتساهم الطاقة المنتجة في خفض استهلاك الكهرباء، وتعميم أنظمة الطاقة النظيفة التي تمثل أحد أهم أهداف استدامة الطاقة في أبوظبي.

كما يمكّن الإطار التنظيمي المتعامل من الاستفادة من الطاقة الفائضة المصدرة للشبكة، من خلال آلية احتساب فائض الطاقة الكهربائية عن استهلاك المنازل أو المباني، حيث يتم ترحيلها كرصيد في حساب الاستهلاك لنفس العقار أو المبنى الصادر له الترخيص دون سواه خلال دورة الفوترة اللاحقة، وذلك من دون الارتباط بسقف زمني لفترة الترحيل أو كمية الطاقة الكهربائية المُرحلة.

وتقوم شركة أبوظبي للتوزيع بمراجعة طلب التوصيل وفحص التوصيلات، والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة عن المكتب، ومن ثم رصد وإصدار فاتورة الاستهلاك للمتعامل، متضمنة معلومات إضافية عن إنتاج الطاقة، وكمية التصدير للشبكة.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس هيئة الطاقة رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة: «يمثل تلقي مكتب التنظيم والرقابة لأول طلب لترخيص نظام ألواح شمسية كهروضوئية لمنزل في إمارة أبوظبي حدثاً مهماً، حيث إنه يمهد لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة في الإمارة والتي يبدأ فيها المتعاملون في القطاع السكني بالمشاركة من خلال إنتاج طاقتهم الكهربائية والمشاركة في تزويد الطاقة من خلال تصدير الفائض عن استهلاكهم للشبكة، ومن خلال نظام القياس الصافي الذي أصدره المكتب، أصبح بإمكان المتعامل الاستفادة من الطاقة الفائضة المصدرة مما يساهم في تشجيع المتعاملين على تركيب تلك الأنظمة وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لمنازلهم والمساهمة في استدامة إمارة أبوظبي».