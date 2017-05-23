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ارتفعت إلى 4.5 مليار درهم

%40 نمو صادرات الإمارات إلى أميركا خلال الربع الأول
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تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت الصادرات الإماراتية السلعية إلى الولايات المتحدة قفزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بارتفاعها إلى 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، مقارنة مع 3.2 مليار درهم (887.8 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو قدره 40.6%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وبحسب بيانات المركز، تراجع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.7%، بعد أن بلغ 23.48 مليار درهم (6.4 مليار دولار) مقارنة مع 24.4 مليار درهم (6.66 مليار دولار) في الربع ذاته من 2016، نتيجة تراجع واردات الدولة من الولايات المتحدة خلال هذه الفترة إلى 18.96 مليار درهم (5.16 مليار دولار) مقارنة مع 21.2 مليار درهم (5.77 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 14.4 مليار درهم (3.93 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، مقارنة مع فائض قدره 17.6 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع صادرات الإمارات للولايات المتحدة وتراجع الواردات.

وأظهرت البيانات تصدر دولة الإمارات، بلدان الشرق الأوسط كأكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بإجمالي صادرات أميركية قدرها 5.1 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بصادرات بلغت 3.58 مليار دولار، ثم الكويت 1.32 مليار دولار ومصر بإجمالي صادرات 1.05 مليار دولار.

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية، حيث تعد الدولة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية. ... المزيد
     
 

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