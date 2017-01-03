البنوك الكورية الجنوبية تشطب 3 آلاف وظيفة

سيؤول (د ب أ)

شطبت البنوك الكورية الجنوبية نحو 3 آلاف وظيفة خلال العام الماضي، أغلبها من خلال عمليات تسريح للموظفين، في ظل توقعات باستمرار عملية خفض العمالة في القطاع خلال العام الحالي على خلفية تباطؤ الاقتصاد وتزايد الضغوط الناتجة عن زيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد معدلات ديون الأسر في كوريا الجنوبية.

وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية، وصل إجمالي عدد العاملين في البنوك في كوريا الجنوبية حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 115516 عاملاً بانخفاض قدره 1507 عمال، عن بداية العام الماضي.

وانخفض عدد العاملين في مجموعة «كيه.بي. كوكمين بنك» المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بمقدار 551 عاملاً إلى 19795 عاملاً، وانخفض عدد العاملين في «كيه.إي.بي هانا بنك» بمقدار 271 عاملاً، وعدد العاملين في «ووري بنك» بمقدار 243 عاملاً خلال الفترة نفسها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن البنوك واصلت خفض العمالة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استغنت عن نحو 1300 عامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.