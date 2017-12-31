28 ألف شكوى من عملاء «اتصالات ودو» في 2017

أبوظبي (الاتحاد)
تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أكثر من 28 ألف شكوى تتعلق بجودة ومستوى الخدمات المقدمة لعملاء شركتي «اتصالات ودو» منذ بداية عام 2017، حيث كانت شركة «اتصالات» الأعلى في مستوى الشكاوى المقدمة من المشتركين بنحو 15.759 ألف شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عملاء شركة «دو» نحو 12.327 ألف شكوى، بحسب تقرير الشكاوى الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.
وقالت الهيئة، إن تقرير الشكاوى الذي يتم تحديثه بشكل فوري عن طريق الربط مع نظام إدارة علاقات المتعاملين في الهيئة يأتي ضمن الجهود المبذولة بهدف تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
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وزاد عدد الاشتراكات المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت بواقع 26 ألف اشتراك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل مع نهاية أكتوبر الماضي إلى 2.311 مليون اشتراك، مقارنة بنحو 2.285 مليون اشتراك في الأول من يناير الماضي.
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