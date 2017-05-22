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«إحصاء أبوظبي»: انخفاض 15 مجموعة من مواد البناء خلال أبريل
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تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

انخفضت أسعار 15 مجموعة من مواد البناء خلال شهر أبريل 2017، مقارنة بشهر أبريل 2016، حسب أحدث تقرير لمركز الإحصاء – أبوظبي، الذي أشار إلى أن أهم المواد التي انخفضت أسعارها هي مجموعة «الحديد» بنسبة 12.3%، و«المواد العازلة» و«الخشب» بنسب 11.0% و10.1% على التوالي. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 10.5%، و«الديزل» بنسبة 3.5%، ومجموعة «الحديد» بنسبة 2.9% خلال أبريل 2017، مقارنة بشهر مارس 2017.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار مجموعة «البحص والرمل» ومجموعة «الطابوق» بنسبة 8.7% لكليهما، ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 4.6% خلال أبريل 2017، مقارنة بمارس 2017، فيما ارتفع متوسط أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 25.0%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 9.1%، ومجموعة «الطابوق» بنسبة 8.7%‏‭ ‬خلال ‬أبريل ‬2017، ‬مقارنة ‬بشهر ‬أبريل ‬2016.

     
 

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