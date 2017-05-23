«بروج» تستعرض حلولها المبتكرة في معرض «تشاينابلاس 2017» بالصين

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شركة بروج البتروكيماوية مجموعتها الواسعة من حلول البولي أوليفينات لتطبيقات التغليف والبنية التحتية وقطاع السيارات والطاقة والرعاية الصحية والزراعة، خلال مشاركتها في معرض «تـشاينابلاس 2017»، أضخم معرض تجاري للصناعات البلاستيكية في آسيا، الذي عقد في جوانجزو بالصين من 16 إلى 19 مايو الجاري.

وتسعى بروج خلال مشاركتها بالمعرض إلى التركيز بشكل خاص على الترويج لمزايا حلولها المبتكرة في قطاعي التغليف المطور والبنية التحتية، حيث تأتي مشاركتها تأكيداً على التزامها بدعمها لقطاع صناعة البلاستيك خاصة بعد الانتهاء من توسعتها الأخيرة في مجمعها الصناعي لإنتاج البولي أوليفينات ذي المقاييس العالمية في الرويس بأبوظبي ومنشأتها الخاصة بتصنيع المركبات البلاستيكية في شنغهاي.

وأحدثت بروج تغييراً مهماً في قدراتها الابتكارية بإنشاء مرافق بحث وتطوير على مستوى عالمي في أبوظبي وشنغهاي، وينعكس نهج الابتكار هذا في إعادة هيكلية أعمالها التسويقية الرامية لعقد مزيد من الشراكات في ذات القطاع لتلبية احتياجات الشركات العاملة في تصنيع البلاستيك على أوسع نطاق.

وساهم هذا النهج في تطوير بروج لعدد كبير من الحلول ذات القيمة العالية مثل أغطية الدفيئات الزراعية المصنعة بتقنية ‏Borstar‭ ‬ التي ‬تسمح ‬بانتشار ‬الضوء ‬من ‬خلالها ‬لتساهم ‬في ‬تعزيز ‬إنتاجية ‬المحاصيل ‬الزراعية ‬وزيادة ‬الربحية. ‬هذا ‬إضافة ‬إلى ‬مادة ‬RA140E ‬من ‬البولي ‬بروبيلين ‬المصنعة ‬بتقنية ‬ Borstar‭ ‬والتي ‬تستخدم ‬في ‬تصنيع ‬أنظمة ‬تزويد ‬المياه ‬التي ‬تؤمن ‬إيصالاً ‬آمناً ‬وصحياً ‬لمياه ‬الشرب.

وقال ويم رولز، الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت ليمتد، إن معدل نمو استهلاك البولي أوليفينات في الصين مازال محافظاً على مستواه العالي بنسبة 6% سنوياً، وبحلول عام 2022 يتوقع أن يتم استهلاك أكثر من 70 مليون طن من البولي إثيلين والبولي بروبيلين من قبل قطاع صناعة البلاستيك المحلي بالصين. وأضاف «نعتقد بوجود إمكانية كبيرة للنمو في هذا القطاع لكن ليس من خلال النمو على نطاق واسع بل بتعزيز الابتكار، فالمسألة تتعلق بتوفير قيمة كبيرة لعملائنا، وعملاء عملائنا وللمجتمع عموماً. المسألة تتعلق ببناء المستقبل الذي نرغب جميعاً العيش فيه».

من جهته، قال فنسنت أونغ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة شمال آسيا في بروج «تعتبر بروج داعماً قوياً لمبادرة «صُنع في الصين 2025» الجديدة التي أطلقتها الحكومة الصينية لتطوير القطاع الصناعي بشكل شامل.

وتسعى الحكومة الصينية أن تجعل من قطاع التصنيع أكثر ابتكاراً وفاعلية وذلك من خلال زيادة تركيزه على النوعية والجودة بدل الكمية وهي بالتالي تشجع على مزيد من التنمية المستدامة في هذا القطاع. وهذا تماماً ما يتماشى مع أهدافنا نحن في بروج».