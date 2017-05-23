«بروج» تستعرض حلولها المبتكرة في معرض «تشاينابلاس 2017» بالصين

أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت شركة بروج البتروكيماوية مجموعتها الواسعة من حلول البولي أوليفينات لتطبيقات التغليف والبنية التحتية وقطاع السيارات والطاقة والرعاية الصحية والزراعة، خلال مشاركتها في معرض «تـشاينابلاس 2017»، أضخم معرض تجاري للصناعات البلاستيكية في آسيا، الذي عقد في جوانجزو بالصين من 16 إلى 19 مايو الجاري.
وتسعى بروج خلال مشاركتها بالمعرض إلى التركيز بشكل خاص على الترويج لمزايا حلولها المبتكرة في قطاعي التغليف المطور والبنية التحتية، حيث تأتي مشاركتها تأكيداً على التزامها بدعمها لقطاع صناعة البلاستيك خاصة بعد الانتهاء من توسعتها الأخيرة في مجمعها الصناعي لإنتاج البولي أوليفينات ذي المقاييس العالمية في الرويس بأبوظبي ومنشأتها الخاصة بتصنيع المركبات البلاستيكية في شنغهاي.
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وساهم هذا النهج في تطوير بروج لعدد كبير من الحلول ذات القيمة العالية مثل أغطية الدفيئات الزراعية المصنعة بتقنية Borstar التي تسمح بانتشار الضوء من خلالها لتساهم في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة الربحية. هذا إضافة إلى مادة RA140E من البولي بروبيلين المصنعة بتقنية Borstar والتي تستخدم في تصنيع أنظمة تزويد المياه التي تؤمن إيصالاً آمناً وصحياً لمياه الشرب.
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من جهته، قال فنسنت أونغ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة شمال آسيا في بروج «تعتبر بروج داعماً قوياً لمبادرة «صُنع في الصين 2025» الجديدة التي أطلقتها الحكومة الصينية لتطوير القطاع الصناعي بشكل شامل.
وتسعى الحكومة الصينية أن تجعل من قطاع التصنيع أكثر ابتكاراً وفاعلية وذلك من خلال زيادة تركيزه على النوعية والجودة بدل الكمية وهي بالتالي تشجع على مزيد من التنمية المستدامة في هذا القطاع. وهذا تماماً ما يتماشى مع أهدافنا نحن في بروج».