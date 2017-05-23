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«ألبن كابيتال»: الدولة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في الخليج بحصة 53 %

82.7 مليار دولار حجم سوق التجزئة في الإمارات بحلول 2021
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تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 82.7 مليار دولار في 2021، فيما تتصدر الإمارات قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية للتجزئة في الخليج بحصة سوقية 53%، تليها السعودية بحصة 14% ثم عمان 12% وقطر 10%، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال» حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن السعودية والإمارات تعدان أكبر أسواق التجزئة في الخليج بحصة سوقية تبلغ 71% حيث يبلغ حجم السوق في الإمارات 66.9 مليار دولار حالياً بنسبة 28.7%، في حين يبلغ حجم القطاع في السعودية 111 مليار دولار تمثل نسبة 44.3% من قطاع التجزئة في الخليج.

وتوقع التقرير أن تحافظ أسواق السعودية والإمارات على مكانتها كأكبر أسواق التجزئة في المنطقة، نظراً لزيادة التعداد السكاني وزيادة أعداد السائحين الوافدين، حيث يرجح أن يصل حجم السوق في الإمارات 82.7 مليار دولار في 2021، وأن تبلغ مبيعات التجزئة في السعودية 141.5 مليار دولار في العام ذاته، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في الإمارات حقق معدل نمو سنوي 4.1% خلال الفترة من 2012 حتى 2016 ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 2.2% في 2016 مقارنة مع نسبة نمو تراوح بين 5% إلى 6% في العام السابق.

وكشف التقرير أنه من المقدر أن تضاف مساحة تبلغ 6.2 مليون متر مربعة إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير المتاحة لتجارة التجزئة المنظمة في منطقة الخليج حتى 2021 لتبلغ المساحة الإجمالية 18.6مليون متر مربعة، حيث تبلغ نسبة الإشغال 80% حالياً، مؤكداً أن نحو 85% من مساحات التجزئة الجديدة في المنطقة ستكون في السعودية والإمارات وقطر.

ووفقاً لتقرير، «ألبن كابيتال»، فإن الفعاليات العالمية في منطقة الخليج ستكون داعمة لنمو قطاع التجزئة وأهمها إكسبو دبي 2020 الذي يستقطب 25 مليون زائر من 180 دولة وكأس العالم في قطر 2022 والذي يتوقع أن يستقطب مليون زائر، حيث إن نمو قطاع السياحة يدعم نمو ومبيعات التجزئة. ... المزيد
     
 

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