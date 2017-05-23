82.7 مليار دولار حجم سوق التجزئة في الإمارات بحلول 2021

حسام عبدالنبي (دبي)

يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 82.7 مليار دولار في 2021، فيما تتصدر الإمارات قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية للتجزئة في الخليج بحصة سوقية 53%، تليها السعودية بحصة 14% ثم عمان 12% وقطر 10%، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال» حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن السعودية والإمارات تعدان أكبر أسواق التجزئة في الخليج بحصة سوقية تبلغ 71% حيث يبلغ حجم السوق في الإمارات 66.9 مليار دولار حالياً بنسبة 28.7%، في حين يبلغ حجم القطاع في السعودية 111 مليار دولار تمثل نسبة 44.3% من قطاع التجزئة في الخليج.

وتوقع التقرير أن تحافظ أسواق السعودية والإمارات على مكانتها كأكبر أسواق التجزئة في المنطقة، نظراً لزيادة التعداد السكاني وزيادة أعداد السائحين الوافدين، حيث يرجح أن يصل حجم السوق في الإمارات 82.7 مليار دولار في 2021، وأن تبلغ مبيعات التجزئة في السعودية 141.5 مليار دولار في العام ذاته، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في الإمارات حقق معدل نمو سنوي 4.1% خلال الفترة من 2012 حتى 2016 ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 2.2% في 2016 مقارنة مع نسبة نمو تراوح بين 5% إلى 6% في العام السابق.

وكشف التقرير أنه من المقدر أن تضاف مساحة تبلغ 6.2 مليون متر مربعة إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير المتاحة لتجارة التجزئة المنظمة في منطقة الخليج حتى 2021 لتبلغ المساحة الإجمالية 18.6مليون متر مربعة، حيث تبلغ نسبة الإشغال 80% حالياً، مؤكداً أن نحو 85% من مساحات التجزئة الجديدة في المنطقة ستكون في السعودية والإمارات وقطر.