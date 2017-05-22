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تقوم بحملات تفتيشية دورية خلال الشهر الفضيل للتأكد من التزامها بالاشتراطات

«أبوظبي للسياحــة» تمنح موافقـات لـ 25 خيمة رمضانية فندقية

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تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

منحت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لغاية أمس، موافقات مبدئية لنصب 25 خيمة رمضانية فندقية، حيث تم إصدار موافقة نهائية لفندق واحد، وجار العمل على إصدارها لبقية الفنادق، بحسب أمينة البشري مدير قسم التوافق مع الأنظمة والقوانين وعمليات الترخيص في الهيئة.

وقالت البشري لـ«الاتحاد»، إن عدد الخيم الرمضانية سيكون 3 في مدينة العين، و22 في أبوظبي.

وأكدت أن الاشتراطات والإجراءات للحصول على تراخيص نصب الخيم الرمضانية، إلى جانب معايير الأمن والسلامة، لم يحصل عليها أي تعديل أو تغيير مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت إلى أن الهيئة لديها قسم تفتيش يضم أعضاء للقيام بحملات تفتيشية دورية طوال الشهر الفضيل للتأكد من أن الخيم مرخصة في بداية الأمر، ثم أنها تطبق معايير السلامة ومراعاة الشهر الفضيل.

وحول آلية تقديم التراخيص، قالت البشري إن الفنادق تقوم كخطوة أولى بتقديم الطلبات والمستندات اللازمة للهيئة، ثم ضرورة تحصيل الموافقات اللازمة من الجهات المعنية الأخرى مثل الدفاع المدني والرقابة الغذائية، ليحصلوا في النهاية على الموافقة النهائية من الهيئة. ... المزيد
     
 

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