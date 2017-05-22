«الإمـارات لحماية المستهـلك» ترصـد مخالفــات الأسـواق في رمضان يومياً

بسام عبد السميع (أبوظبي)

انتهت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من خطة مراقبة الأسواق في الدولة خلال شهر رمضان الكريم، وفقاً لتقرير أصدرته الجمعية أمس، قائلة، «إن الجمعية ستقوم للمرة الأولى برصد المخالفات اليومية المتعلقة، بأنماط البيع والمعروضات السلعية والأسعار من خلال أعضائها والمتسوقين أنفسهم، سعياً منها لتوفير بيئة استهلاكية آمنة والمحافظة على حقوق المستهلك».

وأوضح خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية وفرت آليات جديدة ومبتكرة للتواصل مع المستهلكين من أنحاء الدولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجمعية حيث سيتم تلقي شكاوى وملاحظات المستهلكين واستفساراتهم بصورة يومية وتحويلها إلى الجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار محمد عبدالله الناعور مسؤول متابعة تنفيذ خطة الجمعية لمتابعة الأسواق في رمضان، سيتم مخاطبة وزارة الاقتصاد وأقسام حماية المستهلك بالدوائر الاقتصادية للمشاركة من جانب الجمعية في الحملات التي تنفذها الوزارة والدوائر الاقتصادية.

وشدد على أن مشاركة الجمعية عبر أعضائها في الحملات التفتيشية يسهم في توفير قاعدة بيانات تتعلق بالممارسات السوقية واحتياجات المستهلكين وآليات الحفاظ على انضباط الأسواق بشكل عام، كما ستتضمن المشاركة الاطلاع على المخزون السلعي من الخضراوات والفاكهة وغيرهما من السلع الأساسية والتأكد من إجراءات الرقابة عليها وصلاحيتها وملائمتها لصحة المستهلك.