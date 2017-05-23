«اقتصادية أبوظبي» تكثّف حملاتها الرقابية

أبوظبي (الاتحاد)

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال شهر مايو الجاري على تنفيذ خطة رقابة وتفتيش على الأسواق في المدن الثلاث في إمارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم تشمل خمس حملات على منافذ البيع ومحال الخضار والفواكه وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم وتوعية المستهلكين بالسلوك الاستهلاكي خلال رمضان وعلى المحال التجارية للمواد الاستهلاكية.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، حرص الدائرة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال المناسبات والأعياد والتي تشهد خلالها نشاطا تجاريا كبيرا في مختلف مدن الإمارة، ما يستدعي بالضرورة مضاعفة العمل من أجل حماية المستهلك ورصد كافة المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري.

وقال إن هذه الحملات التي تلتزم الدائرة بتنفيذها سنوياً تأتي ضمن الخطة السنوية لإدارة الحماية التجارية، والتي تحرص الدائرة من خلالها على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها، مشيدا في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي، خاصة خلال المواسم والمناسبات ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعيين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.