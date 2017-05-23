سارة المدني.. مهندسة العبايات الإماراتية

فهد الأميري (دبي)

وصفت بأنها مهندسة العبايات، وباتت واحدة من العلامات التجارية في عالم التجارة والأزياء، إذ قررت سارة المدني، منذ الطفولة، أن تعتمد على نفسها لتحقيق طموحاتها، وتعلمت التصميم والخياطة على يد خياط آسيوي، ومن ثم أسست محل «روج كوتور» لتصميم العبايات ذات الطابع الخليجي، لتتمكن بعد أقل من ثلاثة أعوام من افتتاح 3 فروع، ومرت بمحطات فشل كثيرة لكن بعزيمتها وإصرارها حولتها إلى نجاح، وتمكنت من افتتاح مطعم خاص بها وشركة لبيع أفكار مشاريع تجارية.

وعن بداياتها المدني، قالت: «عملت ببعض الأعمال من دون علم أسرتي، إذ كنت أبيع المشروبات الغازية وأجهزة الكمبيوتر وسلعاً أخرى، واذكر أن صديقة أمي شاهدتني وأنا أبيع في أحد المولات، فغضبت أمي مني حين علمت بالأمر، وقالت لي (سأعطيك ما تريدين من أموال لكن توقفي عن هذا نشاط)، فرفضت وقلت لها تعلمت منكِ ووالدي أنني حين أريد شيئاً يجب أن أقوم به بنفسي من دون مساعدة أحد، مؤكدة أنها لم تعمل موظفة ولا يوماً واحدا في حياتها».

وتابعت: «عندما فكرت بتأسيس محل للأزياء، وكنت وقتها أحتاج إلى 20 ألف درهم، وهو مبلغ قيمته كبيرة قبل 15 عاماً، وحققت الاستقلال المالي بعيداً عن الاعتماد على أهلي، وقالت لي أمي ضاحكة لن تستمرين وستعودين وتجلسين في البيت».

وعن أول محل حصلت عليه كان في إمارة عجمان، وكان إيجاره السنوي 10 آلاف درهم، بينما راتب الموظف الذي عمل معي 600 درهم، وكان عندي رأس مال ولا أعرف ماذا أفعل به، وبعد عام ونصف العام، تعلمت كل شيء وتوجهت لدار أزياء أساعدهم وتعلمت منهم، وبعد عامين ونصف فتحت ثلاثة فروع للمحل في الشارقة ودبي.